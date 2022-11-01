В минобороны россии заявили, что возвращаются к «зерновой инициативе»

Российская Федерация решила возобновить движение по так называемому «зерновому коридору», по которому проходит экспорт зерна из Украины.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посля переговоровс кремлем, сообщает «Анадолу».

Как известно, 31 октября рф заявила, что будет блокировать «зерновую инициативу». Российский диктатор аргументировал это тем, что Украина якобы совершила террористический акт против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что вчера говорил с Путиным по поводу «зернового коридора», а сегодня поговорит с Зеленским. Он также объявил, что «зерновой коридор» вновь открыт, как это было раньше», - пишет издание.

В минобороны рф сообщают, что якобы получило так называемые «гарантии» от украинской власти, поэтому зерновое соглашение вновь актуально.

«Благодаря участию ООН и содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины по поводу неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против рф. В частности, украинская сторона официально заверила, что «Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ». российская федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе», - заявили в силовом ведомстве рф.

Накануне представительство ООН в СЦК заявило, что ООН, Украина и Турция договорились не планировать отправку судов по гуманитарному коридору на 2 ноября. При этом глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкие сухогрузы продолжат вывозить продовольствие из Украины и решение России выйти из зерновой сделки не повлияет на перевозку зерна.

1 ноября путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал два условия для возвращения россии к зерновой сделке: расследование атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе и получение от Киева гарантий по неиспользованию гуманитарного коридора в военных целях.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что отправка судов по зерновому коридору из Украины возобновится 3 ноября.