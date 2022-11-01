«Вчера они говорили «мы готовы» к переговорам, а сегодня атаковали нас 54 ракетами», - Зеленский о дипломатии рф

Президент Владимир Зеленский объяснил, что переговоры с рф невозможны, потому что сначала агрессор говорит о мире, а затем атакует Украину 54 ракетами.
Об этом он сказал в интервью иностранной прессе.
– У них не дипломатия, они просто врут. Когда они говорят, что хотят по дипломатическому пути остановить войну, они просто врут. Вчера они сказали: "Мы готовы, Украина не готова". Сегодня они атаковали нас 54 ракетами. Так кто они? Безумные, больные? Я не могу понять, что у них на уме. Как с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракетами? В этот же день. За полдня. О чем сейчас с ними говорить? Я не могу. Мне кажется, что они живут на другой планете… Это не вопрос компромисса. Конечно, только победа. Но они должны сделать шаги назад, отступить, – сказал Зеленский.