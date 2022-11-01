NYT: Военное руководство рф обсуждало вариант применения ядерного оружия в Украине

Российские «военные лидеры» обсуждали, как и когда Москва может использовать тактическое ядерное оружие в Украине.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Президент владимир путин не участвовал в обсуждении, но администрацию американского президента Джо Байдена сам факт разговоров «встревожил».

Разведданые об этом появились в середине октября, утверждает NYT. Беседа проходила на фоне усиления ядерной риторики со стороны россии и провалов армии на фронтах.

«Факт обсуждения показал, насколько российские генералы разочарованы своими неудачами в зоне боевых действий, и предполагает, что угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами», — пишет газета.

Журналисты не уточнили, кто именно принимал участие во встрече, какой-то иной конкретики издание также не предоставило.

Однако, по его данным, американская разведка по-прежнему считает, что никаких признаков подготовки россии к ядерному удару нет.

«Высказывания властей России о потенциальном применении ядерного оружия вызывают глубокую озабоченность, и мы относимся к ним серьезно. Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и не видим признаков того, что Россия готовится к использованию [тактического ядерного оружия]», — заявил газете представитель Пентагона Джон Кирби.

По оценкам Пентагона, у россии имеется до 2000 единиц тактического ядерного оружия, которое предназначено для использования в зоне боевых действий и которое никогда не применялось в боях. Его использование может привести к гибели тысяч людей и сделать некоторые территории Украины непригодными для жизни.

Напомним, за несколько недель до вторжения россии в Украину в российской армии обсуждали сценарии ядерного удара по Германии. Западные спецслужбы перехватили радиосообщение ВМФ рф по маневру на Балтийском море в конце прошлого года.