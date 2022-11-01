В Украине чемпионат мира по футболу покажут по бесплатному телевидению

В Украине матчи чемпионата мира по футболу в Катаре будут показывать «Суспільне Спорт» и MEGOGO.

Об этом сообщает "Трибуна".

Матчи будут транслироваться на местных телеканалах «Суспільного Мовлення», «Радіо Промінь», сайте «Суспільне Спорт» и медиасервисе MEGOGO.

«Суспільне» в прямом эфире покажет 46 из 64 игр турнира, MEGOGO вживую будет транслировать каждую встречу. 18 матчей, которые эксклюзивно пройдут на MEGOGO, будут доступны в записи на «Суспільному», а все повторы – на сайте медиа.

Ежедневно на местных телеканалах «Суспільного Мовлення» и на сайте «Суспільне Спорт» будут проводить студийные программы – предматчевую, а также итоговую студию.

На «Радіо Промінь» во время турнира будет выходить подкаст «Футбольный катарсис», а также рубрика «Интересные факты о Мундиале». На ютуб-канале «Суспільне Спорт» будут ежедневные дайджесты и репортажи от журналистов непосредственно из Катара.

Чемпионат мира стартует 20 ноября (в 18:00), начало матчей в другие дни назначено на 15-21 час.