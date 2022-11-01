Оккупанты заявили о «национализации» 130 объектов в Крыму, связанных с украинским бизнесом

«Парламент» временно оккупированного россией Крыма принял решение национализировать имущество бизнесменов, связанных с Киевом, в том числе завод «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив».

Об этом сообщил так называемый «глава парламента» Владимир Константинов в Telegram-канале.

По его словам, в собственность республики передано более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», бахчисарайскому комбинату «Стройиндустрия», а также к судостроительному заводу «Залив».

Константинов добавил, что в 2014 году этот вопрос рассматривали, но тогда еще казалось, что «право собственности незыблемо». По его словам, сегодня цивилизованный мир «откровенно грабит Россию и устраивает теракты на ее собственности в виде «Северных потоков».

«Мы делаем это не ради прибыли в бюджет, для нас это дело чести. Мы не можем позволить, чтобы на нашей территории зарабатывали пособники украинского нацистского режима. Намного честнее, справедливее будет наделять жильем и недвижимостью наших защитников, которые сегодня рискуют своими жизнями на фронтах СВО», - заявил представитель оккупационной власти.

АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» (ранее – «Бахчисарайский цементный завод») к захвату Крыма Россией принадлежал группе «Бликфорд» бывшего министра чрезвычайных ситуаций, бизнесмена Давида Жвании. В настоящее время структура акционеров компании не раскрывается.

Согласно опубликованной отчетности, доход комбината в 2021 году вырос до 1,88 млрд рублей с 1,72 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль – до 165,6 млн рублей с 95,9 млн рублей соответственно.

Владельцем сети из четырех гипермаркетов «Новацентр» в Симферополе и Севастополе является ООО «Новацентр К», зарегистрированное в оккупированном Крыму по российскому законодательству в апреле 2014 года. К захвату Крыма гипермаркеты принадлежали украинским сетям Эпицентр К и Новая Линия, конечными бенефициарами которых депутат Верховной рады Александр Герега и его супруга Галина Герега. Сейчас доля в размере 99% в ООО «Новацентр К» принадлежит ООО «Русстрой К» (Московская область), в котором в свою очередь 99% принадлежит кипрской Edlagor Enterprises Limited.

Согласно опубликованной отчетности, доход «Новацентр К» в 2021 году вырос до 7,29 млрд рублей с 5,96 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль – до 607,8 млн рублей с 336,7 млн ​​рублей.

Судостроительный завод «Залов» до 2014 года принадлежал структурам Константина Жеваго. До недавнего времени его владельцем было российское АО «Судностроительный завод имени Бутомы».