Николаевские морпехи показали, как проводили «вскрытие» российского «змея горыныча»

Саперы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского разобрали заряд к УР-77, чтобы получить тротил.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«Сегодня в Украине отмечают День инженерных войск! Наши инженеры очень крутые специалисты. Вот, например, один лишь фрагмент боевых будней саперов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Недавно морские пехотинцы провели вскрытие «змея горыныча», которого оккупанты бросили на позициях в Херсонской области, когда уже традиционно сверкали пятками», - рассказали в бригаде.

Заряд к УР-77 николаевские морпехи разобрали ради тротила, который в дальнейшем будет использован против российских войск.