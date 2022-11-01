Президент Молдовы заявила, что российские спецслужбы пытаются дестабилизировать страну

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские спецслужбы работают над расшатыванием страны. Для этого они сговорились с молдавскими оппозиционными партиями.

Об этом она сообщила в интервью румынскому каналу Digi24, пишет "Бабель".

Санду подчеркнула, что попытки россии вмешиваться во внутренние дела Молдовы не являются чем-то новым. Последние протесты в стране организуют именно российские спецслужбы.

- У нас есть доказательства, что коалиция коррумпированных групп, укравших в Молдове много денег, спецслужбы россии и пророссийские партии в Молдове имеют общую цель – дестабилизировать Молдову. Они используют в свою пользу трудности, с которыми столкнулись граждане. Мы решительно настроены защищать демократию, – заявила она.

В последние месяцы в молдавской столице постоянно проводят антиправительственные акции протеста. Их организатором выступает популистская партия «Шор», лидер которой Илан Шор находится за границей, поскольку в Молдове он был осужден за вывод 1 миллиарда долларов из банковской системы страны.