Маляр заявила, что около 7 тысяч защитников Украины считаются пропавшими без вести

В Украине без вести пропавшими считаются почти семь тысяч военных. Подробная информация об этих людях может навредить будущему обмену.

Она сообщила, что информация о погибших и исчезнувших без вести всегда находится в состоянии уточнения и выходит непосредственно из зоны боевых действий от командиров.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

— Любая информация, содержащая персональные данные военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, может повредить и его жизни, и здоровью напрямую, и процессу обмена. Потому что враг эту информацию использует, – заявила Маляр.

Маляр добавила, что фото человека в военной форме с информацией о части, где он служил, указанием позывного и т.д. может навредить лицу, скрывающемуся на временно оккупированной территории и ищущему способы вернуться. Также информация может навредить или усложнить переговорный процесс, если человек находится в списках на обмен.

Заместитель министра обороны порекомендовала родственникам без вести пропавших обратиться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует при Главном управлении разведки. Адрес координационного штаба: Киев, ул.Спасская, 37, тел.095-412-74-24, 044-425-12-09.

Напомним, в странским защитникам будут выплачивать «боевые» 100 тысяч гривен за ранение и пленение.