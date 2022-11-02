Жительница Первомайска поддерживала оккупантов в соцсети и получила подозрение от СБУ и полиции

В Первомайщине сотрудники полиции и СБУ сообщили женщине о подозрении за поддержку вооруженной агрессии российских оккупантов против Украины.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Жительница Первомайска распространяла сообщения и публикации в поддержку действий кафиров на странице в запрещенной социальной сети.

"Во время санкционированного обыска по месту жительства поклонницы всего "русского" были изъяты вещественные доказательства ее преступной деятельности - компьютер и мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание… вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников»). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.