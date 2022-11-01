КНДР продает россии боеприпасы для артиллерии, - Белый дом

Северная Корея тайно снабжает россию снарядами для артиллерии.

Об этом сообщил CNN Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США при Белом Доме, передает Лига.net.

- В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена поставлять боеприпасы россии. Однако наша информация свидетельствует, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны россии против Украины, - сказал он.

Северная Корея пытается скрыть конечное место назначения поставок, отметил Кирби. Пхеньян делает видимость, что оружие поставляется в страны Ближнего Востока или Северной Африки. США будут следить, получены ли эти поставки, добавил Кирби.

Еще в сентябре газета New York Times сообщала, что россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает. 2 ноября в Пентагоне заявили, что россия ищет оружие в Иране и Северной Корее, а Китай ничего не поставлял москве.