В Новой Каховке оккупанты ограбили картинную галерею имени Альбина Гавдзинского.
Об этом сообщили в Новокаховской городской территориальной громаде.
Из картинной галереи массово вывозились художественные фонды: произведения живописи, графики, скульптуры. Этот акт мародерства стал продолжением массовых грабежей российскими оккупантами учреждений культуры, медицины и других учреждений Херсонской области после объявления оккупационной властью "эвакуации населения".
Картинная галерея имени А.С.Гавдзинского основана 4 ноября 1967 как художественный отдел Херсонского краеведческого музея. В 2002 году на ее базе создана Новокаховская городская картинная галерея. В 2003 году ей было присвоено имя Альбина Гавдзинского, заслуженного художника Украины и почетного гражданина Новой Каховки.
“Заведение было настоящей визитной карточкой Новой Каховки. В картинной галерее постоянно проходили выставки произведений из фондов галереи, передвижные выставки, персональные выставки художников, детского творчества, встречи и вечера. Художественные фонды галереи насчитывали более 1200 экспонатов, среди которых уникальная коллекция из 297 произведений живописи и графики Гавдзинского», - говорится в сообщении.