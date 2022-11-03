В Новой Каховке оккупанты ограбили картинную галерею имени Альбина Гавдзинского.

Об этом сообщили в Новокаховской городской территориальной громаде.

Из картинной галереи массово вывозились художественные фонды: произведения живописи, графики, скульптуры. Этот акт мародерства стал продолжением массовых грабежей российскими оккупантами учреждений культуры, медицины и других учреждений Херсонской области после объявления оккупационной властью "эвакуации населения".

Картинная галерея имени А.С.Гавдзинского основана 4 ноября 1967 как художественный отдел Херсонского краеведческого музея. В 2002 году на ее базе создана Новокаховская городская картинная галерея. В 2003 году ей было присвоено имя Альбина Гавдзинского, заслуженного художника Украины и почетного гражданина Новой Каховки.