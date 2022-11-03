Украинцев призвали не публиковать в соцсетях фото и данные пленных, потому что это может помешать обмену

Посты в социальных сетях, которые нередко публикуют родственники, активисты или неравнодушные граждане, где на фото изображен без вести пропавший или пленный украинский военнослужащий в военной форме, с указанием ФИО и военной должности могут повредить бойцу и переговорам по обмену.

Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

Указанный в посте воин действительно может находиться в плену, но враг при этом считает его гражданским. Или человек может просто скрываться на временно оккупированных территориях и искать возможность вернуться. Обнародуя данные и фото такого человека, пользователи соцсетей дают врагу ориентир на поиски.

"Помните, что распространение в социальных сетях информации о позывных украинских бойцов, воинских частях и местах их дислокации, об обстоятельствах попадания военнослужащих в плен несет угрозу не только самим пленным, но и их боевым побратимам".

“Размещение в публичном пространстве любой информации о конкретном человеке, находящемся в плену у россиян, значительно усложняет процесс возвращения его домой и нередко ставит под угрозу жизнь самого пленника. Речь идет о дополнительной информации, такой как: значимость этого человека для общества, его политические взгляды, место службы или предыдущая работа, сведения о составе семьи, о родных и близких. Это побуждает врага придирчиво относиться именно к этому конкретному человеку, в результате чего требования к его обмену становятся завышенными, а сам процесс максимально усложненным”, - пояснила Маляр.

Родственникам пленных следует обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует на базе Главного управления разведки Минобороны Украины. Адрес приемной: г. Киев, улица Спасская 37, телефоны:

+38 (095) 412 74 24;

+38 (044) 425 12 09.

Это учреждение осуществляет прием родственников военнопленных и пропавших без вести и оказывает юридическую, психологическую помощь, а также предоставляет имеющуюся информацию.