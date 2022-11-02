Зеленский отметил десантников 79-й бригады: «Наши ребята стоят крепко и не сдают ни одного сантиметра в Донецкой области»

Президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые в Донецкой области ведут жесточайшие бои.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Хочу отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады за стойкость при отражении атак врага именно там, в Донецкой области. Там в эти дни особенно тяжело – десятки российских атак каждый день. Наши ребята стоят крепко и не сдают ни одного сантиметра. Это подлинный героизм. И я благодарю всех, кто защищает нашу Донетчину!