ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: беларусь и рф готовятся провести совместные армейские учения

Уже 253-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 2 ноября, можно прочесть по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 ноября.

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00:49 Военные беларуси и рф проведут совместные военные учения «Щит союза – 2023».

Об этом сообщает “Бабель”.

В беларуси заявили, что “продолжается усовершенствование объединенных военных систем”. Учения станут “главной мерой совместной подготовки российских и белорусских органов военного управления и войск в 2023 году”.

00:32 Украинский ЗРК Оса работает по цели.

00:11 В Германии зарегистрировано более 1 миллиона беженцев из Украины, сообщил канцлер Олаф Шольц, пишет “Зеркало недели”.

В этом году власти страны мобилизуют дополнительно €1,5 млрд для поддержки украинцев, спасающихся от войны. В следующем году государство выделит еще 1,5 млрд. евро для прибывших в Германию украинцев и 1,25 млрд. евро для беженцев из других стран.