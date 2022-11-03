Из-за обстрелов оккупантов Запорожская АЭС вновь обесточена

В среду, 2 ноября 2022 года, в результате рашистских обстрелов были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов.

Об этом сообщает Энергоатом.

В настоящее время схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6, находящиеся в горячем состоянии, переводятся в холодное состояние.

Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени, акцентировали в Энергоатоме.

«Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу, возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены. В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира!» - говорится в сообщении.

Напомним, купанты спровоцировали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС, а также строят неизвестное сооружение возле хранилища отработанного ядерного топлива.