Война на Николаевщине: Враг вел активную аэроразведку вдоль линии боевого столкновения

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 2 ноября доступна по этой ссылке.

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07:44 В ОК «Юг» сообщают, что ситуация в операционной зоне на южнобугском направлении существенных изменений не претерпела, остается напряженной, но контролируемой. Противник продолжает обороняться и пытается удерживать занятые рубежи. С целью сбора данных о местонахождении наших позиций и корректировке огня артиллерии, враг применял 30 разведывательных беспилотников в прилегающих к линии боевого столкновения районах.

В течение боевого дня наносил огненное поражение по позициям наших подразделений с применением авиации, ударных дронов, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и танков. Авиацию по нашим позициям и окружающим вдоль линии фронта населенным пунктам враг применил 4 раза.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили около 150 огневых задач и нанесли 1 авиаудар по скоплению живой силы противника и технике.

По подтвержденной информации уничтожено: 8 рашистов, 2 танка, реактивная система залпового огня «Град», инженерная машина разграждения ИМР-1, 9 единиц авто-бронетехники, 4 склада с боеприпасами (в Баштанском, и Бериславском районах), 6 железнодорожных ци -смазочными запасами вражеской армии.

Кроме того, повреждены 1 танк, 5 единиц автобронетехники, реактивная система залпового огня «Град» и буксированная гаубица Д-20. Остальные потери врага дознаются.

Корабельная группировка противника в Черном море насчитывает 7 кораблей, среди которых 1 вдк, 1 надводный ракетоноситель с восемью «Калибрами» на борту.