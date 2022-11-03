Оккупанты продолжают принудительную «эвакуацию» мирного населения на Юге, а в Луганской области используют его как «живой щит»

Российские оккупационные войска продолжают проводить принудительную «эвакуацию» населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также оккупанты продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск.

«На временно занятой территории Луганской области подразделения российских оккупационных войск продолжают использовать гражданское население в качестве живого щита. Так, по имеющейся информации, в городе Сватово, оккупанты продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы», - добавили в Генштабе.