Оккупанты продолжают принудительную «эвакуацию» мирного населения на Юге, а в Луганской области используют его как «живой щит»

Российские оккупационные войска продолжают проводить принудительную «эвакуацию» населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Эвакуации» подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.
Также оккупанты продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск.
«На временно занятой территории Луганской области подразделения российских оккупационных войск продолжают использовать гражданское население в качестве живого щита. Так, по имеющейся информации, в городе Сватово, оккупанты продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы», - добавили в Генштабе.