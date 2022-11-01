В Николаеве в комендантский час неизвестные снова взорвали памятник – на этот раз мемориал в сквере «Скорбящая мать»

Во вторник поздно вечером, 2 ноября, в Николаеве горожане слышали несколько взрывов. Утром стало известно, что неизвестные взорвали памятник в сквере «Скорбящая мать».

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

От памятника осталась только груда камней. На месте работают коммунальные службы, убирающие куски бетона. Факт зафиксировали следователи полиции.

Взрывной волной и обломками повредило окружающие дома.

Отметим, что расследованием подрыва этого памятника и памятника на улице Садовой занимается УСБУ в Николаевской области.

Как известно, мемориал николаевским подпольщикам и жертвам фашизма был открыт 27 марта 1969 года, в канун 25-й годовщины освобождения Николаева от оккупантов, на их братской могиле в сквере у кладбища по Херсонскому шоссе. Он состоял из нескольких элементов: обелиск «Родина-мать», на котором было написано «Гордым героям бессмертная слава», возле которого высечены лица воинов-защитников. В центре сквера находится курган – братская могила, на вершине которого находится бронзовый венок, а также имена более пятидесяти погребенных здесь солдат, высеченные на черных плитах у его подножия.

Напомним, в центре Николаева вечером 19 октября раздался взрыв. В результате уничтожен памятник погибшим милиционерам (памятник Солдатам правопорядка, «памятник чекистам»). В результате взрыва в окрестных домах повреждены окна. Масштаб ущерба пока неизвестен.

Известно, что этот памятник планировалось снести с 2016 года в рамках декоммунизации. Недавно вокруг него возник конфликт между сторонниками сноса и ветеранами МВД. Ночью 16 октября его разрисовали надписями «чекисты». В результате взрыва памятник полностью уничтожен.