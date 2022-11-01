В «Энергоатоме» считают, что россияне попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и Донбассу

Обстрелы и повреждения двух последних высоковольтных линий связи Запорожской атомной электростанции с энергосистемой Украины - очередная попытка захватчиков переподключить атомную станцию к российской энергосистеме.

Об этом сообщает в Telegram НАЭК «Энергоатом».

«Вчерашние обстрелы и повреждения двух последних высоковольтных линий связи временно оккупированной Запорожской АЭС с энергосистемой Украины являются очередной попыткой рашистов переподключить атомную станцию к российской энергосистеме», - отметили в компании.

В ближайшее время россияне постараются отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Напомним, из- за обстрелов оккупантов Запорожская АЭС вновь обесточена.