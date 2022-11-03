Девушка оккупанта призвала истязать пленных украинских военных: «Убейте их, расчлените, разорвите, сожгите»

Девушка военнослужащего российской армии призвала его не щадить пленных украинских защитников.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Хот потише там становится?

- Откуда? каждый день х*ярят.

- За*бали.

- Да че, он пару укропов поймали.

- Поймали их? Убили?

- Нет, допрашивают.

- Убей. Допросите, отрежьте, убейте их, расчлените, разорвите, сожгите, заберите все у них, нах*р вам они нужны? Еще кормить, вообще не кормите их, к дереву привяжите.

- Ты потом, ты группе где-нибудь потом свой голос наблюдай.

- Да.