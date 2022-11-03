Девушка оккупанта призвала истязать пленных украинских военных: «Убейте их, расчлените, разорвите, сожгите»

Девушка военнослужащего российской армии призвала его не щадить пленных украинских защитников.
Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.
- Хот потише там становится?
- Откуда? каждый день х*ярят.
- За*бали.
- Да че, он пару укропов поймали.
- Поймали их? Убили?
- Нет, допрашивают.
- Убей. Допросите, отрежьте, убейте их, расчлените, разорвите, сожгите, заберите все у них, нах*р вам они нужны? Еще кормить, вообще не кормите их, к дереву привяжите.
- Ты потом, ты группе где-нибудь потом свой голос наблюдай.
- Да.
Напомним, как в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказал о военных преступлениях, совершенных во время отступления с Лимана: «Мужиков порезали, баб насиловали и тоже убивали».