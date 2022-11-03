Вступление Беларуси в войну против Украины маловероятно, - Институт изучения войны

Вступление Беларуси в войну в Украине остается очень маловероятным из-за ряда внутренних последствий, а также из-за ограниченного белорусского военного потенциала.

Такой позиции придерживаются аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин 2 ноября сообщил, что россия и Беларусь провели ежегодное заседание Объединенной коллегии Минобороны с целью укрепления «общего военного потенциала» Союзного государства россии и Белоруси для противодействия «вызовам и угрозам военного характера» со стороны НАТО.

«Заявление Хренина, вероятно, призвано продемонстрировать лояльность Беларуси к России и представить Западу образ белорусско-российского военного единства. Как ранее оценивали в ISW, вступление Беларуси в войну остается маловероятным из-за множества внутренних последствий, которые такие действия будут иметь для режима президента Александра Лукашенко, а также из-за ограниченных военных возможностей Беларуси», - отметили ISW.

Ранее британская разведка сообщила, что россия перебросила в Беларусь два самолета-перехватчика с передовыми ракетами большой дальности, вероятно «Кинжал».