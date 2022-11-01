российский «активист по вызову» пытался обвинить Украину в пытках пленных – через 10 минут он заткнулся и перестал брать трубку

Российский “активист по вызову” Виталий Бородин собирался дискредитировать украинских журналистов, которые записывают интервью с российскими оккупантами. В итоге он не нашел, что ответить на украинские аргументы и перестал брать трубку.

Беседу с Бородиным опубликовали журналисты Дмитрий Карпенко и Владимир Золкин.

Бородин напросился на разговор с Золкиным, который постоянно публикует интервью с оккупантами, но его самого сделали участником беседы с российским пленным сержантом.

Дагестанца Марата Алиева взяли в плен 24 октября в Луганской области, когда он, водитель “Камаза”, приехал на блокпост украинской армии. Оккупант утверждает, что не знал, что ВСУ продвинулись на этой территории, его не предупредили.

- Мы туда поехали, просто это село взяли утром. Мы рано утром уехали, а потом пока заправились, пока дела сделали, в обед село было уже не наше, - говорит Алиев.

Украинские журналисты считают, что Бородин является сотрудником ФСБ. Он начал говорить, что российских пленных перед интервью якобы бьют, но не привел доказательств, и не назвал фамилию якобы избитого россиянина. Потом Бородин “потерялся” в беседе с украинским журналистом и стал говорить о “провокации”. Он сбился на тему того, на “на Донбассе убивали детей” в 2014-2016 годах, в ответ ему напомнили про российскую бомбардировку театра в Мариуполе, где погибли сотни людей. Разговор прервался из-за перебоев со светом, после этого Бородин не ответил на звонки.

“Медуза” ранее писала, что Бородин писал доносы на российские оппозиционные СМИ. В частности, он пожаловался в Генпрокуратуру на издание «Проект». Также он возглавляет зарегистрированную в Мытищах организацию по борьбе с коррупцией, которая является “подделкой” под Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Бородин утверждает, что всю жизнь посвятил «работе в силовом блоке», он был оперативником мвд и госнаркоконтроля. Позднее он появился в бизнесе, связанном с недвижимостью, и в партии “единая россия”.

- Можете записать: я участник боевой операции в Сирии, - утверждает Бородин в интервью “Медузе”. - Летал год тому назад. И в Луганске был в командировке, и в Донецке, и на передовых позициях был, и с автоматом в руках бегал. Пусть я и появляюсь в костюме и галстуке в телевизоре, но я еще иногда могу взять в руки автомат, и для меня это никакого страха не представляет. Я от этого получаю удовольствие.

Бородин пытается опровергнуть сообщения в российских СМИ, что в конце весны 2020 года ему стали приписывать вымогательство денег у подмосковного предпринимателя (при получении этой взятки якобы поймали помощника Бородина). Также сообщалось, что тезка Бородина с совпадающим годом рождения несколько раз задерживался полицией с наркотиками.