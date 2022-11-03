Инициаторами войны против Украины были секретарь совбеза рф патрушев и директор фсб бортников, - The Times

Секретарь совета безопасности россии Николай Патрушев и директор федеральной службы безопасности Александр бортников убедили Владимира Путина в необходимости вторжения в Украину.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в российском правительстве, передает Бабель.

Издание пишет, что из-за возраста путина, которому в октябре исполнилось 70 лет, главные силовики решили, что у них заканчивается время для окончательного решения вопроса «западной агрессии». Для этого, по их мнению, нужно было «окончательно решить проблему Украины».

Источник газеты в российском правительстве под псевдонимом «Сергей Рыжий» рассказал, что к середине лета 2021 года в ближайшем окружении путина сформировалась «критическая масса» мыслей о необходимости нанесения «решающего военного удара». При этом формат «удара» в то время не определили. Однако патрушев и бортников приняли принципиальное решение о вторжении уже к концу лета прошлого года. После этого им оставалось подготовить силы для удара и убедить Путина начать операцию.

министра обороны сергея шойга The Times называет «колеблющимся исполнителем среди высокопоставленных силовиков», подчеркивая, что политическая инициатива войны исходила именно от силового блока. В то же время большинство российских элит не было информировано о планах начать войну и воспринимало предыдущие события как блеф со стороны Путина.

Один из собеседников издания, являющийся давним другом семьи Путина, утверждает, что пресс-секретарь президента песков вскоре после начала войны рассказал ему, что большинство членов Совбеза узнали о подготовке вторжения только на заседании 21 февраля.

Еще один источник газеты заявил, что миллиардер Михаил Фридман говорил ему за несколько дней до начала войны, ссылаясь на «высших друзей в спецслужбах», что опасности вторжения нет.