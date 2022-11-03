На Луганщине российских «мобиков» бросают под огонь ВСУ – другие оккупанты относятся к ним как к «мясу»

В Луганской области пятеро мобилизованных из томской области рф ушли из зоны военных действий и две недели скрываются в лесу.

Об этом рассказала мать мобилизованного Антона Данилова Елена Солодовникова, пишет издание “Сибирь.Реалии”.

Родные мобилизованных пожаловались, что те не прошли обещанную военную подготовку, что их перекинули в зону боевых действий без командования, боеприпасов и продовольствия. По данным источника, в воинских частях мобилизованных назвали “мясом” и “фаршем”. В Луганской области россияне, по словам Солодовниковой, попали под минометный обстрел и были вынуждены отступать. По ее словам, командования на поле боя тоже никакого не было: “главным” был назначен такой же мобилизованный в звании сержанта, который не понимал, что делать. Солдаты отступили в лес.

- Сейчас они сами по себе. Из палаток сделали какой-то тент, днем жгут костры, чтобы согреться, ночью тушат, - рассказывает мама мобилизованного.

В последний раз они связывались с родными 17 октября. В случае возвращения в часть, им угрожают уголовными делами о дезертирстве.

Кроме того, как пишет Insider, проект Gulagu.net опубликовал видео, в котором российские мобилизованные просят помочь им покинуть территорию Украины. С правозащитниками связались родственники мужчин и рассказали, что мобилизованных бросили под минометные обстрелы без подготовки и связи с командованием, а после того, как те отступили и отправились искать военную часть, им стали угрожать статьей о дезертирстве.

Жена одного из мобилизованных записала разговор своего мужа с военной полицией, которая приехала разбираться с мужчинами в Луганскую область. Мобилизованные возмущаются, что им в «глаза сказали» (отказываются говорить, кто), что они выедут из области «двухсотыми»:

- У нас есть какие-нибудь права вообще? Нас из семей хотят вырвать и «задвухсотить». Других мобилизованных потом поставят. Нам сказали это в глаза.

Речь идет о солдатах из части №91711, 252-й полк, отдельный стрелковый батальон, 2-я рота, 1-й взвод. С начала октября они находились в Луганской области по направлению Сватово – Макеевка.