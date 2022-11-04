ГБР сообщило о подозрении предателю, который в 2014 году перешел на сторону рф, а теперь обстреливает Украину

ГБР сообщило о подозрении бывшему командиру ракетно-артиллерийской боевой части противолодочного корвета «Тернополь» Павлу Коробкову, который в 2014 году перешел на сторону россии.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

После захвата оккупантами его воинской части в Севастополе командир отказался передислоцироваться в Одессу и присягнул на верность агрессору.

В настоящее время предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил россии в должности командира боевой части большого десантного корабля «Цезарь Куников». В обязанности предателя входит ввод данных по запуску ракет для обстрела украинских мирных городов.

Следователи ГБР заочно сообщили бывшему украинскому военному о подозрении в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сотрудники ГБР уже сообщили о подозрении в государственной измене бывшему командиру корвета «Тернополь» Максиму Емельяненко, в 2014 году перешедшему на сторону врага.