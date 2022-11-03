Еще 19 николаевских морпехов вернулись из российского плена

Среди 107 украинских военнослужащих, которых в четверг, 3 ноября, обменяли из российского плена, 19 морских пехотинцев 36 ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«Сегодня в рамках обмена с российских застенков вернулись еще 19 наших собратьев, в том числе защитники Азовстали. Особенно приятно увидеть тех, кто раньше считался пропавшим без вести и даже погибшим. Радуемся вместе с семьями, которые не теряли надежды на возвращение своих родных. Ребят ждет лечение и реабилитация, ведь российский плен – это ад», - сообщили в бригаде.

Также там поблагодарили Офис Президента Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и всех, кто занимается этим нелегким, очень важным делом и делает невозможное, вырывая наших собратьев из лап врага.