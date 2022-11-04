В Николаеве и пригороде откроют два пункта обогрева для бездомных

Исполком Николаевского городского совета принял решение об организации своевременной помощи бездомным в осенне-зимний период.
Об этом сообщили в городском совете.
Департаменту труда и созащиты населения совместно с Центром реинтеграции бездомных граждан поручили организовать открытие пунктов обогрева, горячего питания и раздачи вещей по адресам:
- улица Круговая, 47 (Центр реинтеграции бездомных граждан);
– село Весняное, улица Очаковская, 1Б (Благотворительная организация «Николаевский центр социальной реабилитации «Восстановление»).
В Николаеве будет осуществляться социальное патрулирование улиц, чтобы выявить и информировать бездомных о функционировании пунктов обогрева, горячего питания и раздачи одежды. Управлению здравоохранения поручено обеспечить предоставление первичной медицинской помощи и медицинского обследования бездомным, обнаруженным в ходе социального патрулирования.