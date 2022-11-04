В рф после формального «завершения» мобилизации набирают подразделения «добровольцев»

Несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации, военное руководство россии продолжает набор так называемых "добровольцев" для участия в войне в Украине.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Военнослужащие получили указания по дальнейшему формированию так называемых добровольческих подразделений. Этими "добровольцами" могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и любого состояния здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида. Чтобы избежать юридических и финансовых обязательств, заключение контракта с такими лицами не предусматривается.

Ранее мобилизованный личный состав оккупантов имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации. Так, в подразделениях 57-й мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе слаживания в Казани, самовольно оставило часть более 15 солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство.

Кроме того, основной проблемой уже действующих оккупационных подразделений, кроме частных военных компаний, остается низкая обученность личного состава и быстрый выход из строя снятой с хранения боевой техники, не прошедшей соответствующего обслуживания.