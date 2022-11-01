МИД Украины напомнил Пекину, что рф разбомбила в Николаеве китайскую собственность на $26 миллионов

рф осуществила ракетный обстрел по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту, в результате чего было уничтожено 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму 26 миллионов долларов США.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Напомним, что россия обстреляла в Николаеве резервуары с маслом в июне и октябре, что привело к масштабным пожарам.
"Другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов. Мы постоянно обращаем внимание международного сообщества на целенаправленное уничтожение россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности”.
“Обстрелы по китайскому терминалу в порту Николаева еще раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны россии против Украины. Призываем китайскую сторону потребовать от москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить в том числе имущество китайских предприятий”, - отметил Николенко.