МИД Украины напомнил Пекину, что рф разбомбила в Николаеве китайскую собственность на $26 миллионов

рф осуществила ракетный обстрел по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту, в результате чего было уничтожено 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму 26 миллионов долларов США.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Напомним, что россия обстреляла в Николаеве резервуары с маслом в июне и октябре, что привело к масштабным пожарам.

"Другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов. Мы постоянно обращаем внимание международного сообщества на целенаправленное уничтожение россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности”.