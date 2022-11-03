ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Херсоне может образоваться дефицит лекарств и продуктов

Уже 254-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 3 ноября, можно прочесть по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 4 ноября.

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1:36 В оккупированном Херсоне работают всего три аптеки, в которых – дефицит лекарств, наблюдается недостаток продуктов и топлива на АЗС.

Об этом сообщила Радио Свобода начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

- Ситуация в Херсоне угрожает людям в плане обеспечения пищевыми продуктами, в плане обеспечения медикаментами. В городе работает небольшое количество торговых точек, где люди могут приобрести продукты. Это касается и медикаментозного обеспечения нашего города Херсона. Работает в городе всего три аптеки и мало лекарств, - рассказала представительница украинской власти. - Что касается горючего, тоже ситуация угрожающая, его на заправочных станциях в Херсоне нет. Было небольшое количество дизельного топлива.

00:47 Командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвовал $100 тысяч через платформу United24 на машину скорой помощи для украинских врачей.

Об этом сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров.

Американский пилот военных реактивных самолетов поддержал сбор своего друга, посла United24, астронавта Скотта Келли.

00:12 российский мобилизованный жалуется, что в воинской части его и других якобы притесняют таджики.