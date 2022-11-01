Война на Николаевщине: За сутки ВСУ ликвидировали 32 окупантов, танк, 9 единиц техники и 2 склада с боеприпасами

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 4 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 2 ноября доступна по этой ссылке.

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07:09 Обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга динамичная и напряженная. Наши подразделения продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и преимущество в огневом поражении. Об этом сообщают в ОК «Юг».

Враг продолжает оборону, оставляет блокпосты на оккупированной территории, перераспределяет силы и средства, перемещает колонны техники, выставляет бетонные доты, укрепляет существующие рубежи и обустраивает новые.

Продолжается контрбатарейная борьба, обстреливаются территории вдоль линии фронта с применением РСЗО, тяжелой артиллерии, минометов, танков. С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии противник достаточно активно применяет беспилотные летательные аппараты-разведчики.

Наша авиация нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники, в частности в крытом ангаре. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.

Уничтожены 32 оккупанта, танк и еще 9 единиц другой авто-бронетехники. В Баштанском районе, близ Снигиревки, уничтожены 2 склады с боеприпасами.

Корабельная группировка вражеского флота состоит из 7 боевых кораблей, но ни одного боеспособного ракетоносителя для боевого дежурства нет. Однако изменение обстановки, в том числе и в расстановке сил в море, может произойти очень быстро, как и пуск ракет.