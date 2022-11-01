Оккупанты переведут ЗАЭС на российскую электросеть после выводов МАГАТЭ, - ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что после выводов МАГАТЭ оккупанты создают условия для того, чтобы немедленно перевести ЗАЭС в российскую электросеть.

Об этом сообщают в ISW.

Эксперты предполагают, что российские власти, возможно, создают условия для немедленного перевода Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в российскую электросеть после заявления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 3 ноября о том, что украинские власти не используют ядерные материалы не по назначению.

В то же время российские войска продолжают выводить отдельные подразделения из северо-западной части Херсонской области, но пока непонятно, будут ли они бороться за город Херсон.

По наблюдениям ISW, российские войска продолжают готовить запасные позиции на левом (восточном) берегу Днепра, обустраивая оборонительные позиции к северо-западу от Херсона и перебрасывая туда дополнительные мобилизованные силы.

По сообщениям, некоторые российские элитные подразделения - такие как воздушно-десантные войска и морская пехота - продолжают действовать на правом (западном) берегу Днепра, и их полный вывод с севера Херсонской области был бы более четким показателем того, что российские войска не будут бороться за город Херсон или населенные пункты на правом берегу.

Украинские и российские источники также активно обсуждали сообщения о закрытии некоторых российских контрольно-пропускных пунктов в окрестностях Херсона, кражу городских памятников и снятие российского флага со здания Херсонской областной администрации как признаки продолжающегося ухода России из города.

Как отмечают аналитики, оккупанты сосредоточили недостаточное количество мобилизованных на наступательных действиях под Бахмутом и Угледаром Донецкой области.

ISW не выдвигает ни одной гипотезы, которая объяснила бы нетерпеливость российских войск или их направление ограниченных военных ресурсов на завоевание оперативно незначимых территорий в Донецкой области вместо того, чтобы защищаться от контрнаступлений ВСУ в Луганской и Херсонской областях.

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание зоны безопасности для Запорожской АЭС идет слишком медленно.