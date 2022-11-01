Оккупанты столкнулись с проблемой снабжения тяжелой военной техникой, - ISW

Российская армия продолжает сталкиваться с выраженными проблемами снабжения тяжелой военной техникой.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики приводят данные Министерства обороны Великобритании, согласно которым оккупанты в середине октября теряли более 40 единиц бронетехники в день.

«В последние недели рф, вероятно, прибегла к переговорам о поставках 100 танков и бронетехники со складов Беларуси», - указывают специалисты.

В то же время, как информирует Генштаб ВСУ, россияне начали изымать из своих хранилищ военную технику, не прошедшую соответствующее техобслуживание.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), эффективные украинские партизанские атаки заставляют российское руководство отвлекать ресурсы от операций на фронте для обеспечения безопасности тыловых районов.