Российские оккупанты продолжают выводить военные элементы из северо-западной части Херсонской области, будут ли бороться – неясно

Рф продолжает выводить некоторые военные элементы из северо-западной части Херсонской области. Однако до сих пор неясно, будут ли оккупанты бороться за Херсон,

Об этом отметили в Институте изучения войны (ISW).

В частности, 3 ноября гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил, что якобы российские войска «скорее всего пойдут на левый (восточный) берег» реки Днепр. При этом он «призвал» мирных жителей уехать из Херсона как можно быстрее. Однако, ISW отмечает, что российские войска продолжают готовить запасные позиции на левом (восточном) берегу Днепра, продолжая создавать оборонные позиции северо-западнее города Херсона и перебрасывать туда дополнительные мобилизованные силы, несмотря на заявление Стремоусова.

Сообщается, что некоторые российские элитные подразделения, такие как воздушно-десантные силы и морская пехота, продолжают действовать на правом (западном) берегу Днепра, и их полный вывод с севера Херсонской области был бы более четким показателем того, что российские силы не будут воевать за областной центр, или населенные пункты правого берега. В то же время, Стремоусов также выдвинул гипотезу о вероятности боев в самом Херсоне и на севере Херсонской области в течение следующих двух недель. И это несмотря на свои же комментарии по поводу отступления.

В ISW отметили, что Стремоусов постоянно выступает со спорными заявлениями и эмоционально реагирует на события. Поэтому его публичные заявления могут быть омрачены личным страхом потерять позиции в оккупационном «правительстве».

Украинские и российские источники также широко обсуждали сообщения о закрытии некоторых российских блокпостов вблизи Херсона, похищении городских памятников и снятии российского флага со здания Херсонской областной администрации как индикаторы продолжающегося вывода российских войск из города. Российское издание утверждало, что чиновники рф якобы сняли флаг из-за того, что оккупационная администрация переехала в Геническ на границе с оккупированным Крымом. Хотя передислокация оккупационного правительства Херсонской области может свидетельствовать, что российские войска готовятся покинуть Херсон. В то же время, как добавили в ISW, это также может свидетельствовать, что они создают условия для городских боев в городе.

«Подобные сообщения могут появиться в ближайшие дни из-за продолжающейся принудительной эвакуации гражданских лиц как с правого, так и с левого берегов реки Днепр, но они могут не указывать на немедленный вывод российских войск из Херсона. Лучшим индикатором намерений россии остается дислокация российского ВДВ», – добавили в Институте изучения войны.

Напомним, российские оккупанты продолжают принудительное переселение украинцев из Херсонской области — людей вывозят автобусами и запрещают пользоваться частным транспортом.