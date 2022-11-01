Британская разведка объяснила, почему в российской армии появились заградительные отряды

Британская разведка обратила внимание на российскую практику использования заградительных отрядов для расстрела дезертиров.

Об этом говорится в последнем обзоре Минобороны Британии.

«Русские генералы, вероятно, хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе, возможно, санкционировали стрельбу на поражение таких дезертиров после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотят удерживать оборонительные позиции до смерти», - говорится в обзоре.

Тактика расстрела дезертиров, по мнению британской разведки, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск.

Напомним, ранее СБУ рассказала, как работают российские «заградотряды».