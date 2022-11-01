Оккупанты размещают ракетное вооружение на территории Курской АЭС

Российские военные используют территорию курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет.

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.

В пресс-службе отмечают, что в течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия «курскатомэнергоремонт» в районе поселка Иванино Курской области представители из рф завозили ракеты в комплексы С-300. Также в конце октября замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом.

«Не исключено, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город курчатов), используется российскими силами в военных целях. А именно для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА. Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет», - считают в ГУР.

В сообщении подчеркнули, что данная данная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций и в первую очередь – МАГАТЭ.

Напомним, что из-за обстрелов оккупантов Запорожская АЭС вновь обесточена