Диктатор путин распорядился депортировать жителей Херсонщины

Президент россии владимир путин распорядился, чтобы российская армия вывезла жителей Херсонской области.

Об этом он заявил во время возложения цветов на Красной площади.

- Сейчас тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий, - заявил диктатор.

Депортацию жителей путин прикрывает якобы заботой о людях. По его словам, «гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий».

Российские оккупационные власти под предлогом того, что ВСУ якобы готовят массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, вынуждают жителей правобережной части области, а также Херсона выезжать на левый берег за пределы 15-километровой зоны от Днепра, а также на территорию россии.

Напомним, 18 октября росийский гауляйтер владимир сальдо заявил о планах отселить жителей ряда захваченных населенных пунктов на левый берег Днепра, из-за непростой ситуации в в зоне проведения «специальной военной операции».

31 октября он объявил, что принял решение о расширении «зоны эвакуации» на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского, Голопристанского, Олешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачицкого районов.

В то же время, по информации Генштаба ВСУ оккупанты принудительно перемещают гражданское население в Херсонской области. А в освободившиеся от владельцев дома заселяют своих военнослужащих.