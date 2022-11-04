Оккупанты в Скадовске публично казнили 56-летнюю медсестру – ее повесили у здания суда

В оккупированном Скадовске оккупанты повесили на улице 56-летнюю медсестру Татьяну Мудренко за слова «Скадовск — это Украина».

Об этом пишет Financial Times, передает «Громадське радіо».

По словам сестры погибшей Натальи Черной, 15 октября ей позвонила по телефону женщина и сообщила, что оккупанты публично казнили Татьяну на улице.

- Она мне сказала, что Таню повесили. Ей что-то вылили в рот, а потом повесили перед зданием суда, — рассказала Чорна журналистам.

Женщина позвонила по телефону в местный морг, чтобы подтвердить смерть сестры, но сотрудники отказались с ней говорить. Но наконец Наталии направили свидетельство о смерти, где причиной указана «механическая асфиксия».

По данным свидетелей, Татьяна Мудренко неоднократно критиковала российских оккупантов и посещала проукраинские митинги в Скадовске.

Последний инцидент перед ее смертью произошел в начале октября. Тогда Татьяна ругала украинских правоохранителей, которые перешли на сторону россиян, и говорила «Скадовск – это Украина!» После этого полицейские-коллаборанты похитили Мудренко и ее мужа Анатолия Орехова из дома.

Соседи рассказали, что оккупанты также забрали автомобиль и велосипеды супругов.

По словам соседей, россияне освободили Орехова из плена и разрешили похоронить тело жены. У него была сломана рука, на теле можно было увидеть другие следы побоев. Затем мужчина снова исчез, и с тех пор его никто не видел.

В Financial Times отмечают, что некоторые детали похищения и смерти Татьяны Мудренко не удалось проверить независимо, поскольку эти события происходили в зонах, недоступных для западных журналистов. Но журналисты видели свидетельство о смерти Татьяны, а также слышали свидетельства местных и свидетелей, подтверждающих рассказ Натальи Черной.