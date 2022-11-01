Резников считает, что россияне могут отступить из Херсона

Потенциально россияне готовы к очередному акту доброй воли в районе Херсона.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Интерфакс-Украина.

- Их (россиянам) привычка к "актам доброй воли" нам с вами давно уже известна. Да, был "акт доброй воли", когда они освободили территорию Киевской области, затем Сумской и Черниговской благодаря решительным действиям сектора безопасности и обороны. Затем был остров Змеиный – еще один "акт доброй воли". Я думаю, что потенциально они готовы к очередному акту доброй воли к левому берегу Днепра, как раз в районе города Херсона, Херсонской области. Но для этого им придется потерять свой потенциал благодаря соответствующим действиям наших Вооруженных сил, - сказал Резников в Медиацентре "Украина" в Одессе.