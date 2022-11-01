Резников считает, что россияне могут отступить из Херсона

Потенциально россияне готовы к очередному акту доброй воли в районе Херсона.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Интерфакс-Украина.
- Их (россиянам) привычка к "актам доброй воли" нам с вами давно уже известна. Да, был "акт доброй воли", когда они освободили территорию Киевской области, затем Сумской и Черниговской благодаря решительным действиям сектора безопасности и обороны. Затем был остров Змеиный – еще один "акт доброй воли". Я думаю, что потенциально они готовы к очередному акту доброй воли к левому берегу Днепра, как раз в районе города Херсона, Херсонской области. Но для этого им придется потерять свой потенциал благодаря соответствующим действиям наших Вооруженных сил, - сказал Резников в Медиацентре "Украина" в Одессе.
Министр добавил, что ландшафт в Херсонской области замедляет движение украинских войск херсонским направлением.
– Когда дождливый режим включают небеса, мы от этого тоже зависим. Аграрный регион Херсонщины имеет много ирригационных систем, каналов, которые враги используют как искусственные траншеи, поэтому это немного замедляет движение наших войск, – пояснил Резников.