Диктатор путин узаконил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления для войны против Украины

Российский диктатор владимир путин узаконил набор в войска для войны против Украины осужденных за тяжкие преступления.

Об этом сообщают росСМИ.

Лидер российских оккупантов подписал закон, по которому на военную службу по мобилизации можно призвать граждан с неснятой/непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.

Фактически он узаконил действия ЧВК Вагнер по вербовке осужденных, которая происходит уже несколько месяцев.

Как известно, заключенные из ЧВК Вагнера, отправившиеся на войну в Украину, чтобы избежать пыток в тюрьме, сталкиваются с пытками и на фронте: командование отрезает зэкам пальцы и скрывает следы пыток, сжигая тела в крематориях, а также угрожает показать им видео, на котором с живого человека сняли кожу за выстрел в командира.