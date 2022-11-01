На освобожденной территории Херсонщины обнаружили тела трех расстрелянных гражданских

В освобожденном от российских оккупантов Бериславском районе Херсонской области прокуроры обнаружили три тела мирных жителей со следами насильственной смерти.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По предварительным данным, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских лиц и закопали вблизи частных домовладений.

Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление событий преступления.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (части 2 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним, что ранее на Киевщине обнаружили еще одно тело мирного жителя, погибшего во время оккупации.