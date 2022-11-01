Оккупанты разграбили Херсонский художественный музей – из него четыре дня вывозили экспонаты

Херсонский художественный музей разграблен российскими оккупантами.

Об этом сообщили на Facebook-странице музея.

С 31 октября по 3 ноября оккупационная власть завезла в музей три-четыре десятка людей, которые выносили произведения искусства и оргтехнику.

“О деликатном отношении к раритетам речь даже не идет, картины не упаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в какое-то тряпье. 1 ноября загрузили и вывезли в сопровождении вооруженных автоматами людей в гражданском три фуры и школьный автобус, 2 ноября - еще две фуры, 3 ноября забирали остатки автобусом уже без вооруженной охраны. При краже одной из лучших коллекций Украины вокруг музея стояли блокпосты”, - сообщили в музее.

Считается, что захватчики похитили самые ценные экспонаты XVII-XIX столетий. Груз был направлен в Крым, но не факт, что это последний пункт назначения.