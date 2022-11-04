В Николаеве суд арестовал корректировщика, наводившего российские «шахиды»

В Николаеве суд арестовал Алексея Ушахина, который подозревается в корректировке российских ударов по зданию управления СБУ.

Об этом сообщил в Facebook Дмитрий Рябченко.

Подозреваемый работает на николаевском коммунальном предприятии, он присоединился к телеграм-каналу оккупантов и предоставил им координаты для повторного удара по зданию управления СБУ.

“Когда оккупанты обстреляли город и попали в здание николаевского СБУ, Леша под постом в этом канале попросил россиян ударить туда ракетами ещё и посильней, чтобы “все полностью сравнять”. И ещё раз указал координаты, там уже опубликованные. В общем, старания Алексея не прошли даром и его заметили. В результате сегодня он оказался в Центральном суде в роли подозреваемого”, - говорится в сообщении.

Суд отправил Ушахина на два месяца в СИЗО, на время расследования он пробудет под стражей.

По информации “Преступности.НЕТ”, Ушахина задержали 3 ноября. Его подозревают в причастности к наведению российских “шахидов” на объекты в Николаеве.