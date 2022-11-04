ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Президент Зеленский заявил, что Украина готова к честному и справедливому миру

Уже 255-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 4 ноября, можно прочесть по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 5 ноября.

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1:18 Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к честному и справедливому миру, “формулу которого мы неоднократно озвучивали”.

- Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение наших людей и надлежащая ответственность за террор – это наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение россией нанесенного нам ущерба, - сказал он.

При этом он напомнил, что рф только говорит о готовности к переговорам, а на самом деле бросает на войну новые подразделения солдат.

01:12 С 24 октября в Украине начались перебои с работой терминалов спутниковой связи Starlink от SpaceX Илона Маска – это относилось к 1300 устройствам, а причина, вероятно, заключается в финансировании.

Об этом сообщает CNN, пишет “Экономическая правда”.

Отключение касалось партии из 1300 терминалов, которые Украина приобрела у британской компании в марте и использовала для операций, связанных с ведением боевых действий. SpaceX взимала с украинских военных 2500 долларов в месяц за поддержание связи с каждым из 1300 терминалов, что увеличило общую стоимость к сентябрю почти до 20 миллионов. По данным SpaceX в Украине находится почти 20 тысяч терминалов Starlink, большинство из них были полностью или частично приобретены за счет внешнего финансирования, в частности, от правительств США, Польши и Британии.

00:27 За два месяца в Украине погибли более 500 зеков, завербованных ЧВК Вагнера, пишет The Insider.

Украинский центр изучения и противодействия гибридным угрозам обнаружил и верифицировал более двухсот писем за подписью Андрея Трошева (одного из руководителей ЧВК Вагнера) с соболезнованиями семьям пригожинских наемников, набранных в российских колониях. Всего по состоянию на середину октября погибло более 500 зеков. К письмам прилагается посмертная медаль «За отвагу», а сами документы (их в соцсетях публикуют родственники) аккуратно пронумерованы, что позволяет делать выводы об их количестве.