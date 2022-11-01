Война на Николаевщине: В Николаеве отремонтировали крыши почти половины пострадавших от обстрелов домов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 5 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 4 ноября доступна по этой ссылке .

Информация постоянно обновляется...

12:43 Александр Сенкевич опубликовал фотографии дома в Ингульском районе Николаева, который попал под обстрелы в начале октября.

«Тогда наши строительные бригады зашили в нем окна ОСБ плитами, администрация района выдала людям брезент, чтобы на первое время накрыть крышу от дождя. Теперь здесь ведутся ремонтные работы. Строители снимают весь побитый шифер и заменяют поврежденные доски обрешетки. После этого снимут брезент и перекроют крышу новым шифером. Всего в городе в результате обстрелов крыша повреждена в 231 многоквартирном доме. На сегодняшний день мы уже восстановили 109 из них», - написал городской голова Николаева.

10:40 Отбой тревоги.

10:25 Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 348 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 50 пострадавших получили помощь амбулаторно.

10:19 Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:30 утра 5 ноября.

По информации воздушного командования «Юг», вчера, 4 ноября, около 16:00 силами и средствами противовоздушной обороны ПК «Юг» сбита одна крылатая ракета типа «Калибр» над Николаевской областью. Также вчера, 4 ноября, над Николаевщиной сбиты шесть вражеских дронов-камикадзе, из них три – силами и средствами воздушного командования «Юг» и три – другими подразделениями Сил обороны юга страны.

Николаевский район:

Информация о последствиях боевых действий не поступала.

Баштанский район:

Вчера, 4 ноября, в 12:30, 16:00, 19:30 и сегодня, 5 ноября, в 03:30 и 07:00 обстрелов подвергся населенный пункт Широковского общества. В результате повреждены три дома и админздание сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

10:01 В ОК Юг в сводке за минувшие сутки сообщили, что в Южнобужском операционном районе ситуация остается сложной, но контролируемой Силами обороны юга. Продолжаются активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Враг сосредотачивает свои усилия на ведении оборонных действий на занятых позициях, наносит ракетно-артиллерийские удары по нашим подразделениям и населенным пунктам, прилегающим к линии разграничения противоборствующих сил.

Березнеговатскую общину Николаевщины вдоль линии фронта враг продолжает терроризировать атаками. Ударил «Калибрамы» морского базирования. Несмотря на отсутствие ракетоносителей на дежурстве, враг коварно вывел один фрегат в море для пуска ракет. После выполнения задания он снова вернулся в базу. Тем временем обе запущенные ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.

В течение дня враг несколько раз атаковал наши позиции штурмовой авиацией и ударным Ка-52.

Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня наносили удары по позициям врага и в районах сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 170 огневых задач.

Рашистское войско сократилось на 32 оккупанта, 4 зенитных и артиллерийских установки, 3 танка, 3 автомобиля, 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

09:10 В Николаевской области объявлена воздушная тревога.