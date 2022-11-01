В Углегорске стреляли в судью-«предателя», который «вынес» смертный приговор иностранцам, воевавшим в николаевском батальоне

На территории оккупированной Донецкой области в Углегорске стреляли в судью оккупационного «Верховного суда ДНР».

Об этом сообщает оккупационное «мвд».

Согласно опубликованной информации, он в тяжелом состоянии.

В местных пабликах сообщают, что речь идет об Александре Никулине. Он был назначен оккупантами судьей «Верховного суда ДНР» в 2019 году. Кроме того, он преподает арбитражный процесс в Донецком университете. До оккупации Никулин работал в Донецком апелляционном административном суде.

Стоит отметить, что именно Никулин возглавлял «коллегию Апелляционной палаты Верховного Суда «ДНР», которая приговорила к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Айдена Эслина, а также поданного королевства Марокко Саадуна Брагима, которые служили в составе 36-й бригаде морской пехоты (й-й отдельный батальйон) и попали в плен в Мариуполе. В сентябре их обменяли при содесйствии Саудовской Аравии.

21 июля Никулину СБУ заочно сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.