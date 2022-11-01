Оккупанты завозят в Мелитополь российских врачей, но они в основном пьют и развлекаются

Раненых захватчиков свозят во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области, но там не хватает врачей, поэтому россияне стягивают туда своих медиков.

Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Их медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь», - написал Федоров.

Сообщается, что, по данным Генштаба, 3 ноября в Мелитополь привезли около 80 раненых росармейцев. Но украинских врачей не хватает, так что в Мелитополь завезли и российских медиков, которые «пьют и развлекаются».

«Оккупанты в очередной раз провоцируют гуманитарную катастрофу и ставят под удар мирных жителей. Мелитополь ждет деоккупацию!», - добавил мэр.

Напомним, как в Луганской области оккупанты сделали из детской больницы военный госпиталь – «вагнеровцев» разместили рядом с детьми.