Оккупанты назначили экс-мэра Иркутска новым гауляйтером Мариуполя – он заменит предателя от ОПЗЖ Иващенко

Россияне назначили бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова «первым заместителем главы» оккупационной администрации Мариуполя.

Об этом сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram.

По словам Андрющенко, советника законного мэра города, Бердников де-факто будет новым гауляйтером вместо предателя из ОПЗЖ Константина Иващенко.

«Озвученная в глаза Иващенко причина – сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств», – заявил Андрющенко в Telegram.

Он ожидает, что с понедельника большинство коллаборантов из среднего звена начнут увольнять.

«Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми на почти все должности, и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию "говорящей" головы, но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он отстранен уже. Приспешники Иващенко в еще большем шоке», – заявил он.

Бердников был мэром Иркутска в 2015-2020 годах, после чего был назначен первым заместителем главы правительства Якутии.

Издание Сибирь.Реалии указывает, что для Бердникова это значительное понижение в должности. По словам якутского председателя Арсена Николаева, это изменение должности произошло по просьбе московских властей.

Напомним, в Мариуполе на домах появились плакаты с надписями: «Мы замерзаем. HELP».