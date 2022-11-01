На Харьковщине задержали бывшую полицейскую – она перешла к оккупантам и стала «старшим участковым»

На Харьковщине продолжают выявлять коллаборационистов: в частности полицейские задержали свою бывшую коллегу, которая во время оккупации добровольно согласилась на сотрудничество с российскими захватчиками.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Женщина договорилась с захватчиками, чтобы ее взяли работать в местную оккупационную полицию. Для этого она отдала собственное табельное оружие. Оккупанты предоставили ей должность так называемого «старшего участкового» в поселке Двуречное.

После деоккупации бывшая полицейская скрывалась в подвальных помещениях в Двуречном.

4 ноября полицейские Купянского райотдела полиции задержали бывшего участкового офицера полиции указанного подразделения.

Полицейская в июне 2022 года была уволена со службы в рядах полиции за невыход из оккупации.

Ей сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, на территории оккупированной Донецкой области в Углегорске стреляли в судью оккупационного «Верховного суда ДНР».