Ким заявил, что оккупанты стали реже применять дроны-камикадзе по Николаевщине: «Они заканчиваются, а наши защитники разобрались, как их сбивать»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что на сегодняшний день российские захватчики уменьшили атаки дронами-камикадзе иранского происхождения Shahed по региону. Это может свидетельствовать о том, что они оканчиваются, а украинские военные научились их сбивать.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Виталий Ким сообщил, что сегодня ночью военные успешно сбивали все дроны, летевшие на Николаевщину и город. Это свидетельствует о том, что украинские защитники не стоят на месте, учатся в ходе войны и хорошо разобрались с тем, как сбивать «Шахеды».

— Прежде всего, работает ВСУ и противовоздушные силы. Еще ищем один дрон, в который стреляла Нацгвардия, потому что хочу видеть подтверждение, но его точно сбили. Сегодня ночью по Николаевской области ударов «Шахедами» не было – все были сбиты, - отметил глава Николаевской ОВА.

При этом Виталий Ким не захотел отвечать на вопрос, появились ли в Николаеве новые системы ПВО, но добавил, что ВСУ смотрят вперед и просчитывают, какое оружие оккупанты могут использовать против нас.

— Сейчас мы наблюдаем, что сейчас количество дронов уменьшилось. По факту можно полагать, что их стало меньше или они заканчиваются. Что касается другого оружия, то разведка работает и у нас есть гипотетическая информация, что они могут иметь другое оружие, против которого уже разрабатывается противодействие. Но этот уровень не мой. Мы работаем с тем, что нам дают и помогаем ВСУ теми средствами, которые есть, - резюмировал он.

Напомним, что по информации воздушного командования «Юг», вчера, 4 ноября, около 16:00 силами и средствами противовоздушной обороны ПК «Юг» сбита одна крылатая ракета типа «Калибр» над Николаевской областью. Также вчера, 4 ноября, над Николаевщиной сбиты шесть вражеских дронов-камикадзе , из них три - силами и средствами воздушного командования «Юг» и три – другими подразделениями Сил обороны юга страны.